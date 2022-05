Zentraler Bonner Friedensaktions- und Begegnungstag : Geflüchtete und Helfer tauschen sich aus

Bei dem Begegnungstag vor der Kreuzkirche in der Bonner Innenstadt spendet Superintendent Dietmar Pistorius den Friedenssegen. Foto: Jakub Drogowski

Bonn Zum 77. Gedenktag an das Kriegsende hatte die Evangelische Kirche Bonn zu einem zentralen Friedensaktions- und Begegnungstag eingeladen. Vor der Kreuzkirche trafen sich Geflüchtete aus der Ukraine, Bonner sowie ehren- und hauptamtliche Aktive aus der Flüchtlingshilfe zu einem gemeinsamen Nachmittag.



"Ich bin begeistert von der Solidarität der Bonner Bürgerinnen und Bürger, die sie den Menschen aus der Ukraine entgegenbringen. Die Art und Weise, wie und in welchem Umfang in Bonn privat Hilfe angeboten wird, ist überwältigend", so Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne). In ihrem Gespräch mit dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland Dr. Thorsten Latzel zogen beide unter anderem Parallelen zur Flüchtlingskrise 2015 und erinnerten daran, "dass die anfängliche Euphorie und der Wille zu helfen bei manchen im Alltag auch schnell wieder sank und die Stimmung kippte". "Manche Bürger, die Menschen bei sich aufgenommen haben, geben uns das Feedback, dass es mittlerweile zu viel für sie wird. Sie gingen davon aus, die Geflüchteten blieben nicht lange", berichtete Dörner. In einem solchen Fall könne man sich an die Vermittlungsstelle der Stadt wenden. Bei vielen sei "die Solidarität und Bereitschaft zu helfen aber weiterhin ungebrochen".

Bonner Journalistin stellt möbliertes Apartment zur Verfügung

So wie bei der Bonner Journalistin Uta Linnert, die ein kleines möbliertes Apartment einer jungen geflüchteten Ukrainerin und ihrer vierjährigen Tochter seit vier Wochen zur Verfügung stellt. "Ich habe mich als der Krieg begann bei obdach@bonn.de angemeldet. Es kamen sehr schnell Anfragen", so Linnert. Zwar kümmere sich die junge Mutter sehr selbständig um ihre Belange und sei bereits gut mit anderen Ukrainern vernetzt. Beim Ausfüllen der Formulare, die alle nur auf Deutsch sind, brauche sie aber noch Hilfe. "Es läuft sehr gut bisher. Die beiden sind bereits gemeldet und beziehen Sozialleistungen. Die Mutter steht mit dem Job-Center in Kontakt und die Kleine geht bereits in die Kita." Dennoch hofft Uta Linnert demnächst auf ein Entgegenkommen der Stadt in Sachen Mietzuschuss: "Mutter und Tochter steht ein Mietgeld zu. Wir haben dem Amt für Soziales und Wohnen bereits einen Mietvertrag vorgelegt", so die Bonnerin.

"Wichtig ist, dass wir weiterhin mit den Aufnehmenden sprechen, aufklären und erörtern, welche Erwartungshaltung sie haben. Denn der Krieg wird nicht in zwei Wochen vorbei sein", sagte derweil Dörner und betonte, dass Geflüchtete aus der Ukraine ab dem 1. Juni erhöhte Leistungen nach dem SGB II, statt wie bisher reduzierte aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, erhalten sollen. Sie bekräftigte gleichzeitig, dass die Lage anderer Migrations- und Flüchtlingsgruppen von der Stadt, trotz der "virulenten Situation in der Ukraine", nicht außer Acht gelassen werde. "Es gibt keine unterschiedliche Wertigkeit von Menschen." Thorsten Latzel und Katja Dörner erinnerten überdies daran, "kein Russen-feindliches Klima in der Gesellschaft entstehen zu lassen". "Viele Russen stellen sich uns gerne als Übersetzer zu Verfügung und kritisieren Putins Angriffskrieg", sagte die Oberbürgermeisterin.

