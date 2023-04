Gegen den Autobahnausbau Gegner der Rheinspange ziehen durch Poppelsdorf und Endenich

Ein klares Nein zum Ausbau der A 565 und zur Rheinspange: Das ist die Botschaft derjenigen, die aktuell am Poppelsdorfer Schloss demonstrieren. Dort wurden rote Karten verteilt, die die Teilnehmer am Endenicher Ei hochhalten werden. Radschnellweg, mehr in ÖPNV investieren, Dienstwagen nicht länger subventionieren: das sind weitere Forderungen.