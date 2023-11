Im Alter von fünf Jahren erkrankt Deshalb kehrte ein geheilter Krebspatient an die Uniklinik Bonn zurück

Markus hatte viel Spaß in der vom Förderkreis finanzierten Spieleabteilung – besonders liebt er hier den „Kaufladen“. Seine Eltern waren unter anderem für die Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen sehr dankbar. Besonders wichtig war aber auch die psychologische Betreuung: „Als die OP verschoben werden musste, weil die Entzündungswerte so hoch waren, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Mit dem Förderkreis hatte ich einen Ansprechpartner, der uns in dieser schwierigen Zeit mental aufgebaut hat. Ohne ihn hätte ich mich sehr alleine gefühlt“, berichtet Hopfinger.