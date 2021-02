Urteil in Bonn : Ehemaliger Fahrer der Linie 66 muss nach Geisterfahrt Strafe zahlen

Bonn Ein ehemaliger Linie-66-Fahrer muss 2500 Euro zahlen. Nach der Geisterfahrt im Dezember 2019 hatte der 48-Jährige im vergangenen Jahr einen Autounfall aufgrund seiner Epilepsie-Erkrankung.

In der Nacht zum 22. Dezember 2019 wurde der Fahrer der Straßenbahnlinie 66 zwischen Siegburg und Bonn auf der Höhe der Haltestelle Sankt Augustin Zentrum plötzlich ohnmächtig. Es folgten bange Minuten. Mit zwei Waggons raste die Bahn zunächst mit Tempo 80 führerlos an insgesamt acht Haltestellen vorbei, bevor Fahrgäste die Tür zur Fahrerkabine aufbrechen und die Bahn an der Haltestelle Adelheidisstraße stoppen konnten. Der Zug passierte auf seiner Geisterfahrt mehrere Bahnübergänge, deren Schranken noch geöffnet waren. Nun soll der Fahrer, ein heute 48-jähriger Familienvater, 2500 Euro Strafe zahlen. Und zwar unter anderem, weil er seinen Arbeitgeber über eine bestehende Epilepsie-Erkrankung nicht informiert hatte.

Eine Bonner Amtsrichterin sprach einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Bahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs sowie wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer aus. Außerdem wurde dem Mann der PKW-Führerschein entzogen. Das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde hingegen eingestellt, wie Amtsgerichtsdirektorin Birgit Niepmann am Mittwochvormittag bestätigte. Die Strafe für die vorsätzliche Gefährdung resultiere dabei allerdings gar nicht aus dem Vorfall mit dem Geisterzug, so Niepmann weiter. Vielmehr sei der 48-Jährige am 31. März 2020 mit seinem Privatwagen gegen einen Ampelmast an der Kreuzung der Straßen Am Josephinum und Kölnstraße geprallt. Die Ursache sei – wie auch bei der nächtlichen Straßenbahn-Geisterfahrt drei Monate zuvor – ein epileptischer Anfall gewesen.