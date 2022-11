Bonner Spendenparlament hat getagt : Geld für Kulturbühne auf dem Lastenrad

Bonn Das Bonner Spendenparlament hat der Förderung von fünf Projekten zugestimmt. Bildung und Migration stehen bei allen im Mittelpunkt.

„Die Spende ist eine großartige Chance, unser erfolgreiches Projekt zu vergrößern“, sagt Projektleiter Philip Gondecki-Safari. Die vom Verein beantragte Spende in Höhe von 5372 Euro entspricht der Hälfte der Gesamtkosten und wurde auf der Sitzung des Bonner Spendenparlaments von den Parlamentariern noch einmal um 20 Prozent aufgestockt. Mindestens 30 künstlerische Aktionen möchte der Verein im kommenden Jahr mit den zu einer flexiblen Bühne umfunktionierten Lastenfahrrädern etwa in Tannenbusch, Dransdorf oder Auerberg durchführen.

Das Bonner Spendenparlament hat bei seiner Sitzung am Samstag in der Christophorusschule die Förderung von vier weiteren Projekten beschlossen, die sich alle ebenfalls um Bildung und Migration drehen. Die vom Verein Ausbildung statt Abschiebung beantragte Projektförderung in Höhe von 5000 Euro wurde ebenfalls um 20 Prozent aufgestockt. „Wir bieten Deutschkurse für minderjährige Geflüchtete an, die noch nicht in die Schule gehen, und möchten die Sprachförderung im kommenden Jahr ausbauen“, berichtet Barbette Loewen, Leiterin der Deutschkurse. Jetzt kann eine Honorarkraft eingestellt werden, die Geflüchtete, die vormittags eine internationale Förderklasse besuchen, am Nachmittag betreut. „Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Der Ausbau ist uns wichtig, damit wir die jungen Leute früh auffangen, ihnen eine Tagesstruktur und eine passende Einzelnachhilfe anbieten können“, sagt Loewen.