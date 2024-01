Prozess in Bonn Geldautomatensprenger zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt

Vor dem Bonner Amtsgericht schilderte eine 57-jährige Frau vom Venusberg, was sich am 1. Februar 2020 direkt unter ihrer Wohnung abgespielt hat: „Es gab einen lauten Knall, ich bin aus dem Schlaf geschreckt worden.“ Im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses an der Sertürnerstraße befand sich damals ein Geldautomat der Sparkasse Köln Bonn. Das Gerät wurde in der Winternacht gesprengt.