Täter verurteilt Geldautomatensprengung auf dem Venusberg scheiterte

Der heute 23 Jahre alte Niederländer war zur Tatzeit Heranwachsender, deshalb steht er vor dem Jugendrichter. Als seinen mutmaßlichen Komplizen im Dezember 2021 der Prozess gemacht wurde, verbüßte er wegen einer anderen Sache in Belgien eine Gefängnisstrafe. Am 13. Juli dieses Jahres wurde er nach Deutschland überstellt, seitdem sitzt er in Köln in Untersuchungshaft. Er soll sich bislang zu der Tat auf dem Venusberg nicht eingelassen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten, besonders schweren Diebstahl und Sachbeschädigung vor.