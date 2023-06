Preisgekrönte Jugendbühne in Geldnot Bonner Theater Marabu ruft um Hilfe

„Wir können nicht mehr mithalten“, sagte Claus Overkamp, der das Theater Marabu zusammen mit seiner Frau Tina Jücker vor genau 30 Jahren gegründet hat, dem GA am Mittwoch. Nicht nur die Nebenkosten für Büros und Theatersaal mit rund 100 Plätzen in der Brotfabrik an der Kreuzstraße (Miete zahlt die Stadt) seien um rund 50 Prozent gestiegen. Vor allem die bundesweit eingeführten Mindestgagen für die Künstler bringen die Jugendbühne in Bedrängnis – ebenso wie andere freie Kulturträger. „Bisher konnten wir das über die Corona-Hilfen ausgleichen, aber die laufen im Juni aus“, so Overkamp.