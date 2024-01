Aktion in Köln im November 2022 Geldstrafen für Bonner nach Protestaktion der Letzten Generation

Der Theaterdramaturg Lothar Kittstein (53) und der Hochschul-Professor Christopher Sappok (54) aus Bonn haben am Dienstag auf der Anklagebank des Kölner Amtsgerichts gesessen. Im November 2022 hatten sie und fünf andere den Verkehr auf der Inneren Kanalstraße in Köln blockiert, sich teilweise festgeklebt und so die Verkehrsteilnehmer gewaltsam zu einer Unterlassung genötigt, lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Zweifel an der Tat gab es nicht, wohl aber an der Verhältnismäßigkeit des Prozesses, der am Schluss zu Geldstrafen von mehreren Tausend Euro führte.