GA-Presseclub : Im Gespräch mit Chefredakteur Helge Matthiesen

Bonn Der GA-Presseclub bietet einen Blick hinter die Kulissen der Zeitung. Chefredakteur Helge Matthiesen freut sich auf viele Teilnehmer der Videokonferenz am Mittwoch, 28. April, ab 17 Uhr.

Journalismus bedeutet zu „sagen, was ist“, formulierte schon „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein. Eine Aufgabenstellung, die bis heute gültig bleibt. Aber was bedeutet das derzeit? Und wie lässt sich das während der Pandemie bewerkstelligen, in der Kontakte beschränkt, Veranstaltungen gestrichen und Videokonferenzen den Alltag in Büros, Redaktionen und im Homeoffice bestimmen? Einen Blick hinter die Kulissen des General-Anzeigers bietet am Mittwoch, 28. April, ab 17 Uhr der GA-Presseclub mit Chefredakteur Helge Matthiesen.