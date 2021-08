In eigener Sache : General-Anzeiger ist derzeit telefonisch nicht erreichbar

In eigener Sache

Bonn Derzeit kommt es zu technischen Problemen im Haupthaus des General-Anzeigers. Dies hat Auswirkungen auf die telefonische Erreichbarkeit.

Sollten Sie ein dringendes Anliegen haben, wenden Sie sich gerne per Mail an vertrieb@ga.de oder versuchen Sie es später erneut. Der General-Anzeiger arbeitet an den Problemen und hofft diese bald beheben zu können.