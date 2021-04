Unterricht im Wasser fällt in Bonn aus : Generation Nichtschwimmer

Ein Grundschüler lernt schwimmmen. Derzeit ist der Unterricht allerdings nicht möglich. Foto: dpa

Schon vor Corona konnten immer weniger Kinder schwimmen. Jetzt hat sich die Situation noch verschärft.



Andreas Neußer, Geschäftsführer der Schwimmgemeinschaft Wachtberg-Godesberg (SG WAGO), macht sich große Sorgen, wenn er an den kommenden Sommer denkt. Denn mit steigenden Temperaturen geht’s wieder hinaus ans Wasser. Wann und wie die Freibäder in diesem Jahr öffnen, steht noch nicht fest, die Urlaubspläne liegen bei vielen derzeit ebenfalls auf Eis. Auf eine kühle Abkühlung an heißen Tagen will jedoch kaum einer verzichten. Also geht‘s an den See oder gar trotz Verbot an den Rhein – eine äußerst gefährliche Alternative zu einem Sprung in ein bewachtes Becken. Gerade für Kinder.

Was für kleine Wasserratten der größte Spaß im Sommer ist, kann schnell zur tödlichen Gefahr werden. Schließlich können immer weniger Kinder in Bonn gut und vor allem sicher schwimmen. Ein altes Problem, das aufgrund der Pandemie ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen hat. Seit vielen Monaten fällt nicht nur der Schwimmunterricht in den Schulen, sondern auch der in den Vereinen aus.

„Wir haben mittlerweile zwei Generationen verloren“, reagiert Andreas Neußer von der SG WAGO besorgt. Pandemiebedingt hat der Verein seit Sommer 2019 keinen einzigen Kurs zu Ende bringen können.

Eine Entwicklung, die Klaus Pott vom SC Rhenus Beuel ebenso mit großer Sorge beobachtet. „Ja, es entwickelt sich derzeit eine Generation von Nichtschwimmern“, kommentiert er die Lage. Das zeigt sich auch an der enormen Nachfrage nach Kursen, die der Verein derzeit nicht befriedigen kann. „Ich habe mittlerweile eine Warteliste von rund 200 Kindern. Ich weiß nicht, wie wir allen gerecht werden sollen“, ergänzt er. Dabei habe man sich im vergangenen Jahr große Mühe gegeben, trotz der Pandemie weiter unterrichten zu können. „Wir hatten ein sehr strenges Hygienekonzept erarbeitet. Dazu zählte, dass deutlich weniger Kinder in die Becken durften. Jedes Kind ging mit Maske bis zum Beckenrand und legte sie erst dort ab“, berichtet er. Dennoch mussten seine kleinen Wasserratten auf den Unterricht verzichten.

„Wir können die momentane Situation nicht schönreden“, bewertet Robert Schuster vom SSF die Situation. Das Seepferdchen an Badeanzug und -hose sei längst keine Garantie, dass Kinder sicher vor dem Ertrinken sind. „Nein“, so der sportliche Leiter der Schwimmabteilung vom SSF Bonn. „Um sich sicher im Wasser zu bewegen, muss regelmäßig trainiert und geübt werden“, fügt er hinzu. Dem pflichtet Ute Pilger, Vorsitzende des Stadtsportbundes, bei. „Es braucht Zeit, bis man sicher schwimmen kann. Ein erster Schwimmkurs kann nur der Anfang sein“, sagt sie. Sie befürchtet, dass es noch eine Weile dauern wird, bis das „Vor-Corona-Niveau“ in Sachen Unterricht wieder erreicht wird. „Stadt und Vereine müssen sich jetzt an einen Tisch setzen, um zusammen ein Konzept zu erarbeiten, wie wir das Problem gemeinsam lösen“, fordert Pilger. Ein erster Schritt könnten intensive Unterrichtseinheiten in den Schulferien sein.

Dafür plädiert auch Pott, der sich eine Art Schwimmschule vorstellen kann, die von allen betreut wird. Sicher ist für ihn allerdings, dass es eine schnelle Lösung geben muss. „In Bonn lernen nicht nur zu wenig Kinder schwimmen. Die, die heute bei uns angemeldet werden, sind zudem deutlich älter als noch vor Jahren.“ So gebe es unter den Nichtschwimmern immer mehr Acht- und Neunjährige. Dabei könnten die Kleinen bereits mit drei Jahren erste Wassergewöhnungskurse besuchen.

Robert Schuster vom SSF geht noch weiter: „Wir müssen ein flexibles und kreatives Nutzungskonzept für die Bonner Bäder haben, in dem sowohl die Preise als auch die Öffnungszeiten neu bewertet werden. So kann es nicht weitergehen“, sagt er. Neben einem umfassenden Hygienekonzept für eine Wiedereröffnung sind für ihn die angekündigten Schnell- und Selbsttests eine Alternative, um wenigstens in kleinen Schritten wieder zu mehr Normalität zu kommen. „Wir müssen sehen, dass wir die begrenzte Fläche so effektiv wie möglich gemeinsam nutzen können“, fügt er hinzu.

Tatenlos zusehen und abwarten, wie es weitergeht, will der SSF nicht. Er wird jetzt selbst aktiv und versucht, Wasserflächen für den Unterricht zu generieren. „Wir werden bei Hotels sowie Therapie- und Rehaeinrichtungen nachfragen, ob wir ihre Schwimmbäder teilweise für unseren Unterricht nutzen können“, erklärt er. Zur Not müsse man den Unterricht eben zeitweise verlagern.

Einig sind sich die Vereinsvertreter, dass Schwimmen ein Sport ist, den man ein Leben lang und mit wenig Aufwand betreiben kann. Ute Pilger geht sogar noch weiter: „Schwimmen ist ein Stück Lebensqualität.“