Georgstraße in Bonn Solarpanel eines Parkautomaten ragt in eine Baumkrone

Nach und nach wird das Parkraumkonzept in der Bonner Nordstadt sichtbar: Schilder wurden aufgestellt und Parkautomaten installiert. Bislang sind die Automaten noch nicht in Betrieb. Doch laut Stadt stehen die 75 Geräte samt Solarpaneelen bereits seit Ende Mai dieses Jahres in der Nordstadt verteilt. „Immer wieder stehen da Leute vor den Automaten – aber die funktionieren ja alle noch nicht“, sagt ein Anwohner, der nahe eines solchen Geräts wohnt.