Bäume in Bonn Geplante Baumschutzsatzung ist ein recht guter Mittelweg

Soziologen beschreiben schon länger das „Nimby“-Phänomen. Die Abkürzung steht für englisch „not in my backyard“ – also übersetzt nicht in meinem Garten. Nimby gilt für Windräder und Stromtrassen ebenso wie für Autobahnen oder eben für Bäume. Alle freuen sich an Bäumen. Und es besteht Konsens darüber, dass Städten – auch Bonn – mehr Bäume guttun, weil sie das Mikroklima abkühlen, Schadstoffe binden und Lebensraum bieten.