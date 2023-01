Neue Auslegung : Panne bei den Planungsunterlagen zum A59-Ausbau

Autobahn bei Sankt Augustin : Stadt Sankt Augustin nimmt Stellung zum geplanten Ausbau der A 59 Der Ausbau ist seit Jahren in der Planung: Die Autobahn 59 soll in den nächsten Jahren bei Menden und Meindorf auf vier Spuren in jede Fahrtrichtung erweitert werden. Bürger hatten Gelegenheit, Einwendungen zu erheben.