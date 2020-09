Laptops für Bonner Schule : Geräte für „Unterricht auf Distanz“

Rüngsdorf Die Deutsche Post DHL spendet 36 Laptops und Geld für das Mentoren-Programm, das sie am Robert-Wetzlar-Berufskolleg anbietet. Für die Schüler sind das die besten Voraussetzungen.

Dieses erstreckt sich in der Regel über zwölf Wochen, erläuterte Annette Mock von der DHL-Unternehmensverantwortung. Sie ist mit Themen wie der Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg befasst, organisiert dort seit 2017 Workshops, Weiterbildungen, Bewerbungstrainings und mehr. Knapp 180 ehrenamtliche Mentorentandems hat sie in den vergangenen drei Jahren begleitet. Dafür werden laut Sieling Berufsschüler ausgewählt, die in der Ausbildung oder auch in sozialen Belangen Unterstützung brauchen. Zu Beginn waren das laut Mock hauptsächlich Flüchtlingskinder.