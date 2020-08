Prozessauftakt in Bonn : 27-Jähriger wegen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin angeklagt

Prozessauftakt in Bonn

Bonn Ein 27-Jähriger soll seine Freundin vergewaltigt haben, weshalb er nun vor dem Bonner Landgericht angeklagt ist. Er saß schon eine vierjährige Jugendstrafe ab und ist im Rockermilieu bekannt.

Dass er nicht der Vater des Kindes ist, hatte ein vom Gericht verlesenes medizinisches Gutachten unzweifelhaft ergeben und auch sonst bestritt der Angeklagte die ihm vorgeworfene Tat: Seit Montag steht ein 27-Jähriger vor dem Bonner Landgericht, weil er seine gleichaltrige Ex-Freundin im Oktober 2017 auf einem Feldweg nahe der Mondorfer Fähre in Graurheindorf vergewaltigt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass die Frau in Folge der Tat schwanger wurde.