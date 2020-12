Verfahren in Bonn : Einbrecher muss wegen Gesetzesänderung kürzer ins Gefängnis

Bonn Dank einer Gesetzesänderung muss ein Einbrecher nur noch vier Jahre ins Gefängnis. Er hatte vor Gericht angegeben, wer sein Mittäter war – ein Familienmitglied.

Den Schuldspruch an sich hatte der BGH nicht bemängelt. Einzig die Höhe zweier Einzelstrafen für einen versuchten Einbruch in Holzlar sowie eine Tat nur wenige hundert Meter entfernt in Hoholz musste in Hinblick auf die Mitarbeit des Angeklagten an der Aufklärung neu ausgesprochen werden. Die beiden vielfach und einschlägig vorbestrafte Cousins waren im November vergangenen Jahres von der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht wegen Betrugs und Einbruchdiebstahls in fünf Fällen verurteilt worden, der ältere der beiden sitzt unverändert für drei Jahre und neun Monate hinter Gittern.