Prozess um Darknet-Plattform Junger Bonner gesteht Verbreitung von Kinderpornografie

Zu Beginn der Tatserie war der Angeklagte gerade erst volljährig geworden, und der zierliche 22-Jährige mit dem langen Zopf wirkte auch auf der Anklagebank noch fast kindlich. Die Vorwürfe, die die Staatsanwälte der auf Cyberkriminalität spezialisierten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) gegen den Bonner erhebt, haben es aber in sich: Wegen bandenmäßiger Verbreitung Kinder- und Jugendpornographischen Materials in 35 Fällen muss sich der junge Mann derzeit vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten.