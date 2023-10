Überfall auf Mehlemer Edeka Mann droht Mitangeklagtem im Gerichtssaal mit einer Backpfeife

Er hatte die Tat im Grundsatz zugegeben – sagte aber aus, dass er von den beiden Mitangeklagten zu dem Überfall gezwungen worden sei. Am 20. Oktober 2021 habe er den Supermarkt überfallen und nach seinem Rückzug aus dem Laden eine Tüte mit der Beute in Höhe von 2.085 Euro in eine nahegelegene Unterführung geworfen. Dort – so habe man zuvor verabredet – hätten die zwei Hintermänner das Geld dann an sich genommen. In der Wohnung des Ältesten sei er vor dem Raubzug bedroht worden: Er werde ihm die Knochen brechen, wenn er nicht spure. Er sei ein „Lauch“, soll der 25-Jährige dem Jüngsten gesagt haben und ihm dann anschließend ein Küchenmesser samt 20 Zentimeter langer Klinge als Tatwaffe in die Hand gedrückt haben.