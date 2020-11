Urteil in Bonn : Gericht verurteilt 16-jährigen Räuber zu einer Bewährungsstrafe

Bonn Das Bonner Landgericht verurteilt einen 16-Jährigen und seinen 23-jährigen Komplizen, weil sie ihr Opfer in einem Hinterhof an der Kölnstraße schlugen, traten und ihm Geld raubten.

Der Ältere stand erst vor wenigen Wochen schon einmal vor Gericht: Vom Vorwurf der Brandstiftung am Motel One am Bertha-von-Suttner-Platz hatte das Landgericht aber seinerzeit freigesprochen. Dennoch musste der junge Mann in Haft bleiben; die Staatsanwaltschaft hatte bereits Anklage wegen des nun verurteilten Raubes erhoben. Der minderjährige Komplize musste sich allerdings nicht nur wegen des gemeinsamen Raubes, sondern auch noch wegen drei weiterer Taten verantworten. Er wurde für schuldig befunden, am 16. November 2019 versucht zu haben, zwei elf- und zwölfjährige Kinder zu berauben. Außerdem soll er der Mutter eines Freundes das Smartphone gestohlen und am 21. Dezember einem Mann ein Mobiltelefon und 50 Euro geraubt haben.