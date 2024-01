Nach Rohrbruch in Bonn Neubau von „Bonns Fünfte“ war zeitweise ohne Wasser

Bonn · Die Stadtwerke meldeten am Freitag einen Rohrbruch in der Gesamtschule Bonns Fünfte in Kessenich. Im Neubau musste deshalb zeitweise die Wasserleitung abgesperrt werden. Das waren die Folgen für den Schulbetrieb.

12.01.2024 , 16:41 Uhr

Nach dem Wasserrohrbruch an der Eduard-Otto-Straße mussten Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Wer wie Ursula Dreeser seit Jahren eine von Baustellen begleitete Schule führt, ist einiges an Kummer gewohnt. Da ist ein Wasserohrbruch wie der am Freitagmorgen auf dem Gelände der Gesamtschule „Bonns Fünfte“ im Bereich der Eduard-Otto-Straße kein Grund zur Aufregung – auch wenn im Neubauteil der Schule zeitweise das Wasser komplett abgedreht werden musste und somit auch die Sanitäranlagen vorrübergehend nicht mehr genutzt werden konnten.