Neues aus der Innenstadt Ist ein Abbruch der Kaiserpassage geplant?

Heiligabend ist es genau ein Jahr her, dass die Siegburger Traditionskonditorei Fassbender ihr 1995 in Bonn an der Sternstraße eröffnetes Café geschlossen hat. Seither steht das Ladenlokal leer. Doch bald wird es die Türen wieder öffnen. Einige Veränderungen stehen auch in Geschäften an der Kaiserpassage an.