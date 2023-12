Diakonie in Bonn und Region Abschiedsfeier für Diakonie-Chef Ulrich Hamacher

Bereits am 1. September hat der neue Diakonie-Geschäftsführer Tobias Köhler seinen Dienst in Bonn angetreten. Gut 560 Kilometer liegen zwischen der bisherigen und der neuen Arbeitsstätte des Diakonie-Chefs. Denn zuvor wirkte er als Leiter im Kirchlichen Verwaltungsamt Potsdam-Brandenburg. Davor blickt Köhler auf eine langjährige Laufbahn als Offizier bei der Bundeswehr, bei der er in verschiedenen Rollen deutschland- und europaweit als Führungskraft im Einsatz war. In den vergangenen drei Monaten hat Hamacher seinen Nachfolger in sein neues Amt eingeführt. Zusammen mit Andrea Elsmann in der Geschäftsleitung möchte Köhler den bisherigen Kurs fortsetzen und angesichts der bewegten Zeiten für Sicherheit und Stabilität sorgen, kündigt er an. Es gelte nach wie vor, dass das Diakonische Werk sich dort einbringe, wo Hilfen notwendig seien und sich als Fürsprecher bei Politik und Verwaltung für diejenigen einsetze, die das nicht selber leisten können.