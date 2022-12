GA gelistet : Ideen für Weihnachtsgeschenke aus Bonn und der Region

Ein Korb voller Geschenke aus Bonn und der Region. Foto: GA

Bonn/Region Wer nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, wird hier vielleicht fündig: Wir listen Geschenkideen mit ganz besonderem Bezug zu Bonn und der Region auf.

Alle Jahre wieder fordert die Suche nach einzigartigen Geschenken zu Weihnachten Geduld und Kreativität. Wie wäre es dieses Mal mit etwas Regionalem, um den Liebsten eine Freude zu machen? Vielleicht eine Köstlichkeit wie Süßigkeiten oder Bier aus Bonn, eine Stadttour oder andere Souvenirs mit Regionsbezug? Wir haben ein paar Ideen gesammelt:

Schönes aus Bonn und der Region

Zuckersüßer Lokalpatriotismus

Mehr zuckersüßer Lokalpatriotismus geht nicht: Das Café Kleimann in der Rheingasse erweist dem Local Hero Beethoven seine Reverenz mit einem Riesenangebot. Mit der 20-Pralinen-Geschenkpackung, mit dem 100 Gramm schweren Pralinen- und Trüffel-Angebot „Beethovens Schokoladenseite“ und mit der „Ludwig Praline“. Aber auch Alte Rheinbrücke, Rathaus, Kussmund (sowie Münster (Haselnuss-Marzipan umhüllt von feinstem Haselnuss-Nougat, und „Bonner Bilder“ werden essbar.

Adresse: Café Kleimann, Rheingasse 16-18, 53111 Bonn.

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 17.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr.

Lesestoff mit regionalem Bezug

Buchhandlungen haben viel Stoff mit lokalem und regionalem Inhalt im Angebot. Neu im Regal: „Die Bucket List für das RBRS-Land. 200 Dinge, die man erlebt haben muss!“ von Volker Groß und Jana Schäfer. Die beiden Moderatoren von Radio Bonn/Rhein-Sieg (das erklärt den Begriff RBRS-Land) ermöglichen den Lesern „kleine Abenteuer“ vor der Haustür. Dazu gehören fünf Orte, „ab denen euch Tiere aus der Hand fressen“, sowie die fünf schönsten Aussichtspunkte. Und fünf Orte für eine „ungewöhnliche Nacht“. Edition Lempertz, 112 Seiten.

Verkaufsstellen: lokale Buchhandlungen

Preis: 12,80 Euro

Bonner Souvenirs

In der Bonn-Information der Bundesstadt gehen sie sprachlich mit „Me bütze de janze Welt“ ins Rennen. Das sympathische Versprechen findet sich auf einem Kofferband (4,90 Euro), einer Baumwolltasche (3,50 Euro) und auf einem Regenschirm (16,90 Euro).

Ein Kussmund ziert ansonsten die Souvenirs aus Bonn. Das Logo schmückt Taschen, Tassen, Gläser oder auch Kuscheltiere. Wer also einen Alltagsgegenstand mit Bonn-Bezug verschenken möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Der Souvenir-Shop der Bonn-Information verkauft die kleinen Geschenke. Alle Souvenirs sind in der Bonn-Information in der Windeckstraße erhältlich und über den Online-Shop der Bonn-Information.

Adresse: Bonn-Information, Windeckstraße 1/ Am Münsterplatz, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 10 bis 14 Uhr

Livemusik

Auf dem KunstRasen in Bonn treten regelmäßig namhafte Künstlerinnen und Künstler auf. Auch für den nächsten Sommer haben schon einige Bands zugesagt. So zum Beispiel Bon Iver, die US-amerikanische Indie-Folk-Band, die mit Hits wie „Skinny Love“ weltweite Bekanntheit erlangt hat. Dieser Geschenktipp steht stellvertretend für Livekonzerte im kommenden Jahr, auf die sich die Fans freuen dürfen.

Verkaufsstellen: Eintrittskarten gibt es bei Bonnticket.

Gutscheinbuch Bonn und Umgebung

Mit dem Gutscheinbuch für Bonn und die Umgebung kann man viele schöne Momente zu Weihnachten verschenken. Das Buch bietet 6110 Gutscheine für Rabatte bei Restaurantbesuchen oder Freizeiteinrichtungen. Damit lassen sich zahlreiche Verabredungen mit dem oder der Liebsten oder mit Freunden planen.

Preis: 44,90 Euro

Verkaufsstellen: Bonner Buchläden

Lokaler Schnickschnack

Alles aus Bonn und der Region: Schmuck, Kleidung, Accessoires und anderer Schnickschnack von lokalen Designern, Labels, Fotografen, Handwerkern und vielen weiteren sind bei "Love your Local" in der Bonner Altstadt erhältlich.

Adresse: Breite Straße 28, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr

Fan-Schal

Um auch die Bonner Sportwelt fest im Gedächtnis des Beschenkten zu verankern, bietet sich ein Fan-Schal der Telekom Baskets Bonn oder des Bonner SC an. Denn auch sportlich hat die Bundesstadt einiges zu bieten. Die Baskets haben quasi ein Abo auf einen Playoff-Platz um die deutsche Basketballmeisterschaft, der Bonner SC hat sich in den vergangenen Spielzeiten in der Regionalliga etabliert.

Fan-Artikel der Baskets-Fanshop gibt es im Shop in der Friedrichstraße oder im Online-Shop.

Adresse: Friedrichstraße 45, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr

Fanartikel des Bonner SC sind bei Heimspielen und im Online-Shop erhältlich.

Beethoven-Souvenirs

Ludwig van Beethoven ist zweifelsohne der berühmteste Sohn der Stadt. Allerlei Souvenirs rund um den Bonner Komponisten lassen sich im Museumsshop im Beethoven-Haus finden. CDs, Partituren, Schreibwaren mit Beethovenmotiv, Spieluhren sowie Büsten und Miniaturgeigen. Einen Beethoven-Taler aus Schokolade gibt es hier für einen Euro.

Sehr junge Menschen werden sich über ein Malbuch (3 Euro) freuen, dessen Motiv das Beethoven-Haus in der Bonngasse ist: mit rosa Hauswand, grünen Fensterläden und einer grünen Tür mit roten Verzierungen. Ein niederschwelliger Einstieg in Beethovens Welt. Erwachsene können sich dem Mythos mit Beethoven-Köpfen in den Größen XS bis XXL nähern. Die Beethoven-Pralinen aus der DreiMeister Confiserie gibt es in einer Edition für 3 Euro. Dazu passt der „Beethoven Coffee“ (nachhaltiger Ausbau, fair gehandelt, 250 Gramm für 9,90 Euro). Ein „Kaffee fürs Herz“, wie es heißt. Bestellungen über shop@beethoven.de

Adresse: Bonngasse 21, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr, Dienstag geschlossen

Bonn entdecken und erleben

Bücher und Kalender aus Bonn und der Region

"Kennen Sie Bonn und sein Umland", "So schön ist Bonn", "Döppcheskieke", "Rheinliebe", "499 Tipps für einen schönen Tag in Bonn & Umgebung" und einfach "Bonn" heißen Bücher, die es in den lokalen Buchhandlungen zu kaufen gibt. Zusammen mit den Kalendern "Siebengebirge", "Bonn" und "Bonn 2022 in alten Ansichten" ergibt sich ein breites Spektrum an Geschenken, um sich über Bonn und die Region in Text und vor allem auch vielen schönen Bildern zu informieren. Für Kenner der Region wie auch für Neulinge dürfte sich für jeden Geschmack finden lassen.

Preise: zwischen 9,99 und 39,90 Euro

Verkaufsstellen: lokale Buchhandlungen

Bonn-Wimmelbücher

Für reichlich Beschäftigung nach der Bescherung sorgt das Bonn-Wimmelbuch. Auf jeder Seite ist im Wimmelbuch ein Ort aus Bonn abgebildet. Auf den Bildern gibt es zahlreiche Details zum Entdecken. Vor allem Kinder freuen sich über das Bonner Wimmelbuch.

Preis: 14 Euro

Verkaufsstellen: Bonner Buchläden

Info: Weitere Informationen gibt es hier.

Stadttouren in Bonn

Wer gerne Ausflüge verschenkt, kann seinen Liebsten mit einer ganz besonderen Führung die Bundesstadt näher bringen. Die Führungen entlang des "Weges der Demokratie" oder durch den Plenarsaal gehören unter anderem zum Angebot der Stadttouristik.

Info: Weitere Informationen gibt es hier.

Leckereien aus Bonn und der Umgebung

Haribo für Naschkatzen

Jeder, der gerne Süßigkeiten isst, freut sich sicher zu Weihnachten über eine Vier-Kilogramm-Kiste voller Haribo-Gummibärchen. Diese Kisten gibt es im Fabrikverkauf des Süßigkeiten-Herstellers oder im Haribo-Shop in der Bonner Innenstadt. Hier findet man auch zahlreiche weitere Haribo-Souvenirs.

Fabrikverkauf

Adresse: Friesdorfer Straße 125, 53175 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr

Haribo-Store Bonn

Adresse: Am Neutor 3, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr

In Bonn gerösteter Kaffee

Für einen schönen Duft unterm Weihnachtsbaum sorgt die nächste Geschenkidee allemal: Kaffee der ganz besonderen Art. Zahlreiche Bonner Kaffee-Läden rösten ihre Bohnen selbst. So ist für jeden Kaffee-Typ eine Sorte dabei. Zahlreiche Cafés in Bonn haben sich auf erlesene Sorten spezialisiert. Hier kann man nicht nur seine Liebsten einladen, sondern auch Café-Bohnen kaufen.

Kaffekontor Bonn: Maxstraße 10, 53111 Bonn

Der Kaffeeladen Bonn: Obere Wilhelmstraße 25, 53225 Bonn

Kurt der Kaffeeröster: Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn

Curiosity Coffee: Siemensstr. 17, 53121 Bonn

Rheinischer Alkohol

Gin aus dem Rheinland

"Siegfried" könnte ein Geschenk heißen, das am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Gin-Marke aus dem Rheinland. Die Freunde Raphael Vollmar und Gerald Koenen brauen ihren guten Tropfen seit 2010 in einer Destille in Ahrweiler. Der Bonner Sitz des Unternehmens verwandelt sich jeden Donnerstag in eine Bar. Bald soll es auch am Kaiserplatz eine Filiale mit Bar geben.

Bonner Craftbeer

Wer einen Bier-Fan in der Familie oder im Freundeskreis hat, zaubert ihm sicher mit dem Bonner Craftbeer "Ale Mania" ein Lächeln ins Gesicht. Fritz Wülfing braut in Bonn-Pützchen verschiedene Biersorten. Er legt besonderen Wert auf den Geschmack und das kreative Handwerk. Das Bier ohne Zusatzstoffe ist für jeden Craftbeer-Fan ein Geheimtipp.

Verkaufsstellen in der Region sind hier einzusehen.

Bönnsch

Wer süffige Bonner Tradition verschenken möchte, sollte das Bonner Bier „Bönnsch“ verschenken. Das gibt es nicht nur frisch gezapft in der Bönnsch-Brauerei, sondern auch im Einzelhandel, unter anderem bei Edeka Mohr. In einer Brauführung können sich Besucher die Braukunst im Bönnsch erklären lassen und lernen alle Grundstoffe des Gerstensafts kennen - sicher eine gute Ergänzung zum verschenkten Bier.

Adresse Brauhaus: Sterntorbrücke 4, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 3 Uhr, Sonntag 12 bis 1 Uhr

Verpoorten

Es bleibt vorerst flüssig in unserer Liste, denn auch Produkte von Verpoorten bieten sich als Bonner Geschenk an. Die Eierlikör-Firma mit dem berühmten Werbespruch ("Ei, ei, ei Verpoorten") hat ihren Hauptsitz am Bonner Verteilerkreis, ursprünglich gegründet wurde sie aber schon 1876 in Heinsberg. Erhältlich ist der Likör ebenfalls im Getränke- und Supermarkt.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Geschenkideen aus Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt eine Idee mit lokalem Bezug in der Auflistung? Schicken sie uns gerne eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)