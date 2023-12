Kommentar zur Bahnhofshalle Geschlossene Bahnhofshalle in Bonn ist eine zugige Angelegenheit

Die Bahn fällt in diesen Tagen vor allem als Selbstbedienungsladen auf. An die maßlosen Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL nach Tariferhöhungen und kürzerer Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, die weit über dem Durchschnitt deutscher Angestellter rangieren, hat man sich ja fast schon gewöhnt. Über die Warnstreiks noch während der Verhandlungen regt sich kaum jemand auf. Nun wurden jüngst auch noch die Bonus-Millionen für die Bahnvorstände bekannt, obgleich die Herrschaften ihre Hauptziele Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit zu null Prozent erfüllt haben. Den Preis dafür zahlt die Kundschaft in Form steigender Preise – durchschnittlich um fünf Prozent – und einem rapide verschlechterten Service. Dazu zählt auch der Bonner Hauptbahnhof, der jede Nacht abgeschlossen wird wie im alten Preußen. Rund 70.000 Reisende nutzen ihn jeden Tag, wenn er nicht wie aktuell mal wieder wegen Baustellen weiträumig umfahren wird. Viele müssen früh pendeln oder kommen abends spät zurück. Wer zu diesen ohnehin ungastlichen Zeiten einen Zug nehmen muss, der wird von der Bahn wortwörtlich vor die Tür gesetzt, damit das Servicepersonal keine Nachtschichten schieben muss. So steht man dann in Kälte und Dunkelheit und darf sich darüber freuen, dass zumindest die Bundespolizei aus der gut geheizten Wache heraus das Gelände videoüberwacht. Das ist nicht nur provinziell und für die Bundesstadt Bonn ein schwer akzeptabler Zustand. Es ist auch ein miserabler Service in Zeiten, in denen manches Fitnessstudio längst rund um die Uhr geöffnet hat.