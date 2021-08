GA-Hilfsaktion für Winzer an der Ahr : Gespendete Weinkisten bereits nach wenigen Tagen vergeben

Die GA-Hilfsaktion „100 für 100“ für von der Flut betroffene Winzer übertrifft die Erwartungen. Spendet stellen mehr als doppelt so viele Weinkisten zur Verfügung wie geplant.

Aus „100 für 100“ sind „250 für 100“ geworden. Das Leser-Echo auf die GA-Hilfsaktion zugunsten der Winzer an der Ahr war so groß, dass die Bonner Weinhandelshäuser Schlumberger und Wein Wolf ihre Spende mehr als verdoppelten. Die Weinkisten, die von den Bonner Weinexperten Caro Maurer und Moritz Nikolaus Lüke zusammengestellt wurden, waren innerhalb weniger Tage vergeben. Ein großer Teil der Sechs-Flaschen-Pakete wurde von den GA-Lesern am Samstag am General-Anzeiger bereits abgeholt.