Diskussion über Sicherheit Die Zahl der Gewalttaten in Bonn nimmt zu

„Wir leben in Bonn in einer sicheren Stadt“, sagt Frank Hoever bei der Podiumsdiskussion der Bonner Grünen. Aber dann berichtet der Bonner Polizeipräsident auch von einer Schlägerei am Busbahnhof vor dem Hauptbahnhof am Allerheiligentag morgens um 6 Uhr, die sich nicht in den Pressemitteilungen der Polizei findet. Als Einsatzbeamte die Streithähne trennen wollten, hätten sich mehr als 50 andere Personen mit diesen solidarisiert. Es sei zu Beleidigungen, tätlichen Angriffen und anderen Grenzverletzungen gekommen. Am Ende waren zwei Polizisten leicht verletzt, wie auch die Pressestelle der Polizei auf GA-Anfrage bestätigt.