Debatte im Bonner Landesmuseum Gesundheitsversorgung in Zeiten knapper Ressourcen

Lange Wartezeiten bei Fachärzten, großer Mangel an Pflegekräften, geplante Schließungen von Krankenhäusern: Die Krise im Gesundheitswesen ist allgegenwärtig – Kosteneinsparungen und Leistungsreduzierungen im Gesundheitswesen aufgrund knapper Ressourcen offensichtlich unausweichlich. „Das Gesundheitswesen trägt die Folgen aller Krisen, in denen wir stecken und steckt selbst in der Krise. Wie gehen wir damit richtig um? Welche Lösungen gibt es?“, wollte Helge Matthiesen, Chefredakteur des General-Anzeigers, am Mittwochabend beim Diskussionsabend im Rheinischen Landesmuseum von den Podiumsteilnehmern wissen.