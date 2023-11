76 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer sprudelt: Warum die Stadt Bonn wenig davon hat

Die Stadtverwaltung werde an ihrem „umfassenden Konsolidierungsprozess“ festhalten, so das Presseamt. Konkrete Maßnahmen, wie Bonn sparen oder die Einnahmen weiter steigern will, hat die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeisterin Katja Dörner allerdings noch nicht verkündet. In den vergangenen Jahren hat sich die Verwaltung um Hunderte Planstellen vergrößert.