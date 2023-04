Stadt plant Gewerbesteuererhöhung Bonner Einzelhändler sorgen sich um ihre Zukunft

Bonn · In welcher Höhe in Bonn die Gewerbesteuer zur Rettung des städtischen Haushalts steigen wird, entscheidet der Rat an diesem Donnerstag. Manche Händler fürchten, dass in einigen Läden dann für immer das Licht ausgehen wird.

25.04.2023, 12:36 Uhr

Für Holger Kandel von Intersport könnte die Erhöhung der Gewerbesteuer im Zusammenhang mit den allgemein gestiegenen Kosten dafür sorgen, dass in manchen Läden das Licht endgültig ausgeht. Foto: Benjamin Westhoff

Wenn an diesem Donnerstag der städtische Doppelhaushalt 2023/24 nach jetzigem Stand verabschiedet wird, dann beinhaltet der Beschluss auch eine Steuererhöhung. Daran ist wohl nicht mehr zu rütteln, wie aus den Reihen der Ratskoalitionäre am Montag zu hören war. Hintergrund: Stadtkämmerin Margarete Heidler sieht sich andernfalls außerstande, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Offensichtlich läuft es auf eine ausschließliche Erhöhung der Gewerbesteuer hinaus.