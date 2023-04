Streit um Personalpolitik Gewerkschaft düpiert Bonner Oberbürgermeisterin Dörner

Man habe mehrfach auf die Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung hingewiesen, schrieb Christian Dröttbohm, Komba-Vorsitzender im Ortsverband Bonn/Rhein-Sieg, an die Stadthauschefin. „Durch die Haushaltsdebatte in den letzten Tagen und die Beschlüsse in der gestrigen Sitzung – wo unserer Meinung nach die Debatte auf dem Rücken der Beschäftigten geführt wurde – können wir den eigentlichen Sinn des Tages der Arbeit nicht mit der Veranstaltung am heutigen Tage verbinden“, so Dröttbohm, der auch im städtischen Personalrat sitzt. Der wehrt sich gegen Kürzungspläne und kritisiert einen zu hohen Personalaufwand für die Umsetzung des beschlossenen Bonner Klimaplans.