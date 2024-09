Gewerkschaft schlägt Alarm Bonner Polizei zu knapp besetzt

Der 1. September ist grundsätzlich ein guter Tag im polizeilichen Kalender. Dann nämlich starten neue Beamte, der so genannte Nachersatz, bei den nordrhein-westfälischen Behörden. So soll unter anderem gewährleistet werden, dass die einlaufenden Einsätze erfüllt werden können und Pensionierungen keine Löcher in die Personaldecke reißen. Am Bonner Polizeipräsidium haben insgesamt 68 Polizisten angefangen. Auf den ersten Blick eine stattliche Zahl. Auf den zweiten jedoch sind es deutlich zu wenig, schlägt die Bonner Gewerkschaft der Polizei (GdP) um ihren Vorsitzenden Dirk Lennertz Alarm.