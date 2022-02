Geschichtenwettbewerb AbraPalabra : Gewinner aus aller Herren Länder

Bonn Bereits zum 18. Mal veranstaltete das KinderAtelier des Frauenmuseums den Geschichtenwettbewerb “Abrapalabra” für Grundschulkinder der vierten Klassen aus Bonn und in deutschen Schulen aus aller Welt. Für die Prämierungsfeier der schönsten Texte schalteten sich 32 Klassen aus Bonn und insgesamt 39 Klassen aus 20 verschiedenen Ländern in die angebotene Zoom-Konferenz.

„Natürlich können wir nicht sagen, ob die Kinder tatsächlich alles alleine sich ausgedacht haben. Darüber haben wir keinen Überblick“, erklärte Ulrike Tscherner-Bertoldi, die die Zuschauer durch die fast zweistündige Konferenz führte. „Kinder sind aber natürlich unterschiedlich. Manche lesen in der Grundschule schon ‚Harry Potter‘, andere sind noch nicht soweit. Wir versuchen aber, auch Werke zu prämieren, die nicht so hochgestochen klingen, nicht so lang und eher schlicht schlicht sind“, so die Künstlerin. Durchaus ausgefeilt waren sie dennoch, die prämierten Geschichten, die während der launigen Prämierungsfeier allesamt vorgestellt wurden.