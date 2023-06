GA-Gewinnspiel Jetzt Karten für den Bonner Science Slam gewinnen

Was hält wirklich fit? Was macht glücklich und gesund? Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf unsere Gesundheit? Auf diese und andere Fragen wollen die Forschenden beim Science Slam kreative und unterhaltsame Antworten geben. Das Publikum soll beim Science Slam die Möglichkeit haben, sein Wissen mit unkonventionellen Ansätzen, humorvollen Präsentationen und interessanten Fakten erweitern zu können. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass das Publikum mit Applaus entscheidet, wer den verständlichsten oder lustigsten Vortrag gehalten hat und somit das „Slam-Battle“ gewinnt.