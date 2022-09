Für Abonnentinnen und Abonnenten : GA verlost Karten zur Präsentation eines Bildbands zum Parlamentarischen Rat

Unter einer schwarz-rot-goldenen Standarte liegt (Archivbild vom 23.5.1949) das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf einem Tisch im Sitzungssaal des Parlamentarischen Rates in Bonn. Das Gremium war an diesem Tag um 16.00 Uhr zu seiner letzten Sitzung zusammengetroffen. Foto: picture-alliance / dpa/dpa

Bonn Der General-Anzeiger verlost Eintrittskarten für die Vorstellung des Bildbands „Für immer Recht und Freiheit. Der Parlamentarische Rat 1948/49“ mit Fotos von der Entstehung des Parlamentarischen Rates.

Der General-Anzeiger verlost zehn mal zwei Eintrittskarten zur Vorstellung des Bildbands „Für immer Recht und Freiheit. Der Parlamentarische Rat 1948/49“ am Donnerstag, 22. September, um 19.30 Uhr im früheren Plenarsaal des Bundesrates, Platz der Vereinten Nationen 7. Die Einführung hält Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio.

Im Mittelpunkt des Abends steht die von GA-Chefredakteur Helge Matthiesen und dem Sammlungsdirektor des Hauses der Geschichte, Dietmar Preißler, vorgenommene Präsentation der Bilder, die die Düsseldorfer Fotografin Erna Wagner-Hehmke im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen von der Arbeit des Parlamentarischen Rates in Bonn gemacht hat. „Ihre Bilder zeigen die Entstehung des Grundgesetzes in vielen bisher unbekannten Details und mit faszinierenden Einblicken in die praktische Arbeit der Abgeordneten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, heißt es im Begleittext zum Buch.