Gewitter mit Starkregen : Unruhige Nacht für Einsatzkräfte in Bonn und der Region

Bonn Nach der Hitze der vergangenen Tage entlud sich der Himmel in der Nacht zu Sonntag mit Gewittern und Starkregen über Bonn und der Region. Alleine im Rhein-Sieg-Kreis rückte die Feuerwehr zu 130 Einsätzen aus.

Unruhige Nacht für die Einsatzkräfte in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Nach der Hitze der vergangenen Tage kam es in der Nacht zu Sonntag zu zahlreichen Gewittern mit Starkregen. Alleine die Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis musste in der Nacht zu 130 Einsätzen ausrücken. Dabei ging es vor allem um vollgelaufene Keller und Straßen, wie die Rettungsleitstelle am Sonntagmorgen mitteilte. So auch an der Johann-Quadt-Straße in Sankt Augustin. Hier staute sich das Wasser in der Bahnunterführung, die Feuerwehr musste die Gullydeckel entfernen, damit das Wasser ablaufen konnte. In Much kam es zu einem Brand auf einer Dachterrasse, der von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden musste. Verletzte gab es aufgrund des Unwetters nicht.