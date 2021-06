Einkaufscenter am Bonner Hauptbahnhof : Gewitter legt Maximiliancenter lahm

Menschenleer und abgesperrt: das Maximilian Center nach dem Rohrbruch. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Starkregen in der Nacht zu Sonntag hat in dem Einkaufscenter am Hauptbahnhof Leitungen in Mitleidenschaft gezogen. Aus Sicherheitsgründen sind deshalb seitdem dort alle Geschäfte und Restaurants geschlossen. Wann sie wieder öffnen können, ist zurzeit unklar.