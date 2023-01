Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen in „Gilgen’s“-Filiale an Königswinterer Straße ein

Unbekannte brechen in „Gilgen’s“-Filiale an Königswinterer Straße ein

Oberkassel Bei dem Einbruch in eine Bäckerei in Bonn-Oberkassel haben Unbekannte mehrere Hundert Euro erbeutet. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Unbekannte sind in eine „Gilgen’s“-Filiale an der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel eingebrochen. Die Täter seien in der Zeit von Sonntag, gegen 17.30 Uhr, bis Montag, gegen 4.30 Uhr, über den Innenhof in den Verkaufsraum der Filiale gelangt, teilte die Polizei mit. Der Zugang sei möglicherweise über das Öffnen eines Fensters erfolgt. Man habe „keine üblichen Gewaltspuren“ entdeckt, so Robert Scholten, Pressesprecher der Polizei Bonn.