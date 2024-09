„Globaler Klimastreik“ in Bonn 1500 Demonstranten in der Bonner Innenstadt erwartet

Bonn · Zu einer Demonstration in Bonn unter dem Motto „Globaler Klimastreik“ werden rund 1500 Teilnehmer erwartet. Fridays for Future Bonn ist der Veranstalter. In der Innenstadt kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

19.09.2024 , 11:11 Uhr

Fridays for Future Bonn hat in der Vergangenheit bereits schon öfter zu Demos aufgerufen. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff





Am Freitag rechnet die Bonner Polizei mit rund 1500 Demonstranten in der Innenstadt. Unter dem Motto „Globaler Klimastreik“ wollen die Teilnehmer sich um 11 Uhr auf dem Münsterplatz versammeln. Veranstalter ist Fridays for Future Bonn. Vom Münsterplatz sollen die Demonstranten auf folgendem Weg durch die Stadt ziehen: Windeckstraße, Bottlerplatz, Budapesterstraße, Sternstraße, Friedensplatz, Kasernenstraße, Oxfordstraße, Maxstraße, Heerstraße, Oppenhoffstraße, Adolfstraße, Am Frankenbad, Hochstadenring, Guido-Westerwelle-Brücke, Wittelsbacherring, Bachstraße, Herwarthstraße, Am Hauptbahnhof, Maximillianstraße, Kaiserplatz, Am Neutor und Martinsplatz. Die Veranstaltung soll gegen 16 Uhr auf dem Münsterplatz enden. Während der Demo kann es laut Polizei in der Innenstadt immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

(ga)