Handel in der Stadt : Globetrotter zieht in den alten Conrad-Standort in Bonn

Blick auf das Einkaufszentrum Bushalle an der Karlstraße. Foto: skyBILD

Weststadt Es ist offiziell: Globetrotter zieht im Frühjahr 2023 in die bisherigen Geschäftsräume von Conrad. Das Unternehmen gibt an, an einem neuen nachhaltigen Konzept zu arbeiten. Was der Outdoor-Ausrüster an der Karlstraße plant.