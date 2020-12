Als nicht zulässig eingestuft : Stadt Bonn untersagt Glühwein-Rallye

Eine Frau hält eine Tasse mit Glühwein in den Händen. Die Stadt Bonn hat den Antrag auf eine Glühwein-Rallye abgelehnt. Foto: dpa/Jens Kalaene

Bonn Die Stadt Bonn hat die geplante Glühwein-Rallye in der Bonner Innenstadt als nicht zulässig eingestuft und untersagt. Es gibt jedoch eine zulässige Alternative.



Von Thomas Leurs

Die Stadt Bonn hat den Antrag auf eine Glühwein-Rallye in der Bonner Innenstadt als nicht zulässige Veranstaltung eingestuft und abgelehnt. Anders sieht es beim Glühwein-Spaziergang aus, an der am Freitag und Samstag mehrere Kneipen in der Innenstadt teilnehmen. Es handele sich dabei um keine Veranstaltung und sei somit nicht erlaubnispflichtig, so Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann.

Es gebe auch keinen verantwortlichen Veranstalter, da der Spaziergang unter anderem über Facebook beworben werde. Und Fensterverkauf von Glühwein sei rechtlich zulässig. „Sofern sich alle Konsumenten an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung halten, spricht nichts dagegen.“ Problematisch könne es beim Einhalten der Maskenpflicht werden. Denn die gilt in der gesamten Innenstadt sowie in Teilen der Altstadt.