Auftritt verschoben : Konzert von Götz Alsman in der Oper Bonn fällt kurzfristig aus

Der Auftritt von Musiker Götz Alsmann in der Oper Bonn wurde kurzfristig abgesagt und verlegt. Foto: dpa/Guido Kirchner

Das Konzert von Götz Alsmann in der Bonner Oper am Sonntagabend, den 5. Februar 2023, muss kurzfristig verlegt werden. Ein Musiker der Band hat sich am Vorabend nach einem Auftritt folgenschwer verletzt.



Fans des Musikers Götz Alsmann müssen tapfer sein. Der geplante Auftritt des Jazz-Künstlers in der Oper Bonn am Sonntagabend (5. Februar 2023) fällt kurzfristig aus. Einer der Musiker aus der Band habe sich am Vorabend nach einem Konzert so folgenschwer verletzt, dass er am Sonntag nicht auftreten könne. Deshalb falle das Konzert leider aus, teilte Berit Baumhoff, Geschäftsführerin beim Kleinkunsttheater „Haus der Springmaus“, am Sonntag mit. Die Veranstalter des Konzerts konnten zugleich einen neuen Termin ankündigen.

Götz Alsmann wird jetzt am 27. Mai 2023, um 19 Uhr, in der Oper Bonn auftreten. „Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auch innerhalb von 4 Wochen zurückgegeben werden“, teilten die Veranstalter mit.

(kdo)