GoFLUX aus Bonn Diese App bindet private Fahrgemeinschaften in den ÖPNV ein

Besonders attraktiv ist die Mitfahr-App, da Nutzer, die ein ÖPNV-Abo-Ticket bzw. das Deutschlandticket besitzen, auf Strecken bis zu 30 Kilometer kostenlos in Fahrgemeinschaften pendeln. In diesem Fall erhalten Fahrende die Spritkostenbeteiligung von goFLUX und den Stadtwerken. Wer kein ÖPNV-Abo besitzt, zahlt zehn Cent pro Kilometer als Kostenbeteiligung. Fahrende können so monatlich bis zu 150 Euro Spritkosten sparen und Mitfahrende kommen im Schnitt 30 Minuten schneller zur Arbeit. „Die meisten Fahrgemeinschaften werden unter Kollegen gebildet“, berichtet Uerlich. Einige Arbeitnehmer, die Fahrgemeinschaften anbieten oder nutzen, sind am Dienstag zur großen Jahresbilanz im „Co-Working Space The 9th“ gekommen, um von ihren Erfahrungen zu berichten.