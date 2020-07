Bitte biegen Sie falsch ab : Google Maps kommt bei Bonner Straßenführung nicht hinterher

In Bonn von der Rabinstraße auf Am Hauptbahnhof abzubiegen, ist Autofahrern derzeit nicht gestattet. Genau das empfiehlt Google Maps allerdings. Foto: Jonathan Kemper

Bonn Welche Straße in Bonn in welche Richtung befahrbar sind, ist auch ohne die Cityring-Diskussion schon kompliziert genug. Da vertraut man auch als Stadtkenner auf Dienste, die es eigentlich besser wissen sollten. Doch das könnte gefährlich werden.

Aber wer sich aktuell nur auf die Navigation mit Google Maps verlässt, steht schnell vor einem Durchfahrtsverbot. So wird beispielsweise angegeben, dass man die Straße vor dem Bonner Hauptbahnhof in Richtung Poppelsdorfer Schloss mit dem Auto nutzen darf. Oder die Kaiserstraße stadtauswärts, obwohl das nur Bussen und Radfahrern vorbehalten ist. Autos dürfen lediglich Richtung Zentrum fahren. Mit dem Hin und Her um den Cityring hat der Stadtrat Google wohl in die Knie gezwungen. Das schafft auch nicht jeder.