Kostenpflichtiger Inhalt: Sohn berichtet von Leidensgeschichte des Vaters : Grab eines muslimischen Corona-Toten auf Bonner Nordfriedhof geschändet

Adib El Khaldi ist fassungslos über die Schändungen am Grab seines kürzlich verstorbenen Vaters. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Hakenkreuze auf Grabsteinen und rechtsextreme Parolen – Adib El Khaldi aus Oberkassel entdeckte die Schändungen am Sonntag auf dem Bonner Nordfriedhof, als er das frische Grab seines Vaters besuchen wollte. Muhammad Mughira El Khaldi starb am 11. Dezember an Corona.