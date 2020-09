Lärmschutzwand an der Autobahn : Polizei nimmt Graffiti-Sprayer an A565 in Bonn fest

Polizei nimmt Graffiti-Sprayer an A565 in Bonn fest

Bonn Mehrere Personen sollen am Mittwochabend Teile einer Lärmschutzwand entlang der A 565 in Bonn-Endenich mit Farbe besprüht haben. Ein 23-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.

Die Polizei hat am Mittwochabend an der A 565 in Bonn-Endenich einen Mann festgenommen, der die Lärmschutzwand entlang der Autobahn mit Farbe besprüht haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren einem Autofahrer auf Höhe der Albert-Schweitzer-Straße mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die dabei gewesen waren, die Lärmschutzwand mit Farbe zu besprühen. Der Autofahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die dann einen Verdächtigen dabei beobachtete, wie er die Wand besprühte.