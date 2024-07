Kunst und Umweltschutz Bonn bekommt ein riesiges Rotkehlchen-Graffito

„Ich hatte vorher nur wenig Ahnung von Artenvielfalt“, sagt Roman de Laporte (29). Der gebürtige Stuttgarter arbeitet seit fast einer Woche mit seinem Künstler-Kollegen Kai Niederhausen (42) an einem Graffito, das auf Biodiversität aufmerksam machen soll. Und damit es auch alle sehen, wird es an die Fassade eines Hauses in der Maxstraße 58 gesprüht. Zuvor hatten die Künstler einen zweitägigen Workshop mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) vom Museum Koenig Bonn. Dabei bekamen sie auch Einblicke in die naturkundlichen Sammlungen des Museums. „In dem Workshop haben wir Zahlen und Fakten über Biodiversität genannt bekommen und viel über Tier- und Pflanzenarten gelernt“, sagt de Laporte. Danach ging es an die Skizze des geplanten Fassadenbildes. Das Ergebnis: ein Rotkehlchen im Landeanflug auf eine Blumenwiese. Daneben die Silhouette eines anderen Vogels. Das Motiv trägt den Namen „Focusing“ was auf deutsch „fokussieren“ heißt. „Die Silhouette wirkt auf der Fassade wie ein herausgeschnittenes Stück. Für den Betrachter kann dieser Schatten ein Vogel jede Art sein oder auch bereits ausgestorbenen Arten darstellen“, erklärt de Laporte. In den vergangenen 150 Jahren sind 119 Pflanzenarten und 25 Vogelarten in Deutschland ausgestorben, wie das Bundesamt für Naturschutz verzeichnet. Den Künstlern ist es wichtig, Bilder mit einer Geschichte und für einen Sinn zu malen.