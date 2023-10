Kunstprojekt in Bonn Graffiti-Künstler treffen sich zum Sprayen am Rhein

Direkt neben den beiden Künstlerinnen zieht der 42-jährige Michi akribisch seine Linien an der Wand. Mitinitiator Eugen Schramm hat ihn aus Münster eingeladen. „In unserer Heimatstadt male ich an verschiedenen Fassaden, meistens auf der Wall of Fame am Haverkamp in Münster.“ Die Graffiti-Lines seines Kunstwerkes deuten einen gröberen Stil an. „Ich male meistens im Simple-Style, also ohne großen Schnick-Schnack, groß, blockig und mit knalligen Farben. Abstrakte Sachen oder Characters male ich nicht. Meistens sind es einfach Buchstaben oder Schriftzüge“, erklärt er. „Anfangs hatten die Worte auch eine Message, die ich rüberbringen wollte, meistens mit einem Schwerpunkt aus den aktuellen Nachrichten. Irgendwann bin ich aber auf den Trichter gekommen, dass ich mich eigentlich gar nicht politisch äußern will, weil ich jegliches politisches Graffiti, egal in welche Richtung, nicht cool finde.“ Vor allem, weil es auch oft vorkommt, dass jemand das Graffiti so abändere, dass die Nachricht eine andere wird. „Meine Buchstaben sind meine Message. Leute, die mich kennen, wissen, welche Werte ich habe und alles, was ich spraye, steht dann auch stellvertretend für meine Werte.“