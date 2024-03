Streetart-Wettbewerb Stadt gibt Wand für Graffiti-Sprüher frei

Am Samstag zog die Wand am Brassertufer unterhalb des Hotels Königshof Schaulustige und Fotografen an. Denn dort hantierten Künstlerinnen und Künstler auf einem Gerüst mit Sprühdosen. Statt tristem Grau kann dort nun bunte Frauenpower bestaunt werden, denn beim Streetart-Wettbewerb des Kulturamts der Stadt drehte sich alles um das Thema „Starke Frauen – Tradition, Vielfalt und Gleichberechtigung in Bonn.“